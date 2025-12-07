Anderlecht s’écroule à Westerlo (4-0)

Alors qu’il n’avait plus gagné depuis le 5 octobre contre Oud-Heverlee Louvain, Westerlo a étrillé Anderlecht 4-0 dans le cadre de la 17e journée de championnat. Arthur Piedfort (1re), Allahyar Sayyadmanesh (34e, 44e) et Bryan Reynolds (57e) ont permis au club campinois (20 points) de se hisser en 10 position. Anderlecht (31 points) reste 4e.

A Westerlo, Issame Charai a écarté Griffin Yow au profit de Josimar Alcocer. Privé de Ludwig Augustinsson, blessé, et de Thorgan Hazard, suspendu, Besnik Hasi a fait appel à Moussa Ndiaye et à Mario Stroeykens. Le coach mauve a aussi préféré Yari Verschaeren à Nathan Saliba.

Tout cela n’a pas empêché Piedfort de faire vivre à Anderlecht un début de rencontre dramatique en interceptant un renvoi de Colin Coosemans dans l’axe pour Nathan De Cat (1re, 1-0). Westerlo est resté plus tranchant qu’Anderlecht, qui éprouvait de la peine à pénétrer dans le camp adverse malgré la rapidité de Nilson Angulo (13e). Lorsqu’Isa Sakamoto a expédié le ballon sur le poteau (31e), les Mauves n’étaient pas réveillés. Ils ne l’étaient pas plus quand Lucas Hey a été battu au sprint par Nacho Ferri et que N’Diaye a perdu de vue Sayyadmanesh, qui a marqué de la tête (34e, 2-0). Les erreurs défensives ont caractérisé la première période d’Anderlecht, qui a subi un troisième but sur penalty pour une faute de De Cat sur Piedfort, transformé par Sayyadmanesh (44e, 3-0).

Le contraste avec l’Anderlecht vainqueur du Club Bruges, de l’Union et de Genk en Coupe était énorme et Westerlo l’a encore accentué en surfant sur la dynamique de la première mi-temps. Coosemans avait tremblé plusieurs fois quand Sakamoto a servi Reynolds dans la foulée (57e, 4-0). Les Mauves ont eu un sursaut avec comme moment fort une frappe sur la transversale d’Enric Llansana (81e).

