Une parade cycliste pour réclamer des infrastructures adaptées aux enfants ce dimanche à Bruxelles

Cette parade cycliste familiale, organisée par Kidical Mass Belgium, traversera le centre-ville sur un parcours d’environ cinq kilomètres, entre Trône et le Parc Royal. L’objectif : rendre visible la place des enfants dans la circulation et plaider pour des aménagements urbains plus sûrs.

Alors que le nombre de cyclistes ne cesse d’augmenter à Bruxelles, les enfants restent largement sous-représentés dans l’espace public. Selon les données de l’Observatoire du vélo, ils ne représentent aujourd’hui que 1,3 % des cyclistes 1, malgré une progression récente. Un constat qui met en lumière un paradoxe : si la pratique du vélo se développe, elle reste encore peu accessible aux plus jeunes. C’est dans ce contexte que la Big (Inter)national Kidical Mass réunira ce dimanche 10 mai à Bruxelles des familles venues de tout le royaume.

Car si l’usage du vélo familial progresse, les conditions ne permettent pas encore aux enfants de circuler de manière autonome. Aujourd’hui, 22 % des vélos observés à Bruxelles sont équipés pour transporter des enfants, principalement via des longtails (48 %) ou des vélos-cargos et remorques (20 %). “Cela montre que les familles s’adaptent, mais que la ville n’est pas encore pensée à hauteur d’enfant”, souligne l’organisation.

Pour Kidical Mass, trois priorités doivent être accélérées : le développement d’infrastructures cyclables physiquement séparées et continues, la sécurisation des abords des écoles via des rues scolaires, et le respect effectif des zones 30. “Une ville où les enfants peuvent se déplacer à vélo en sécurité est une ville plus agréable pour tous. Aujourd’hui, ce n’est pas encore une réalité”, déclarent Leticia Sere et Cecilia Pagola, coordinatrices de Kidical Mass.

L’événement de ce dimanche 10 mai s’inscrit dans une dynamique internationale, avec des mobilisations similaires organisées dans de nombreuses villes à travers le monde. Gratuit et ouvert à tous, l’événement se veut aussi festif et visuel, avec vélos décorés, animations et activités pour enfants à l’arrivée.

Infos pratiques

14h30 : Grand rassemblement à Trône

15h00 : Grand départ + animations

16h00 : Arrivée & animations* (Parc Royal)

18h00 : Fin des festivités