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Comment tirer son épingle du jeu face aux géants du chocolat ?

Depuis le 16 avril, la Galerie de la Reine accueille une nouvelle adresse gourmande : Passion Chocolat y a ouvert son onzième magasin, avec une image de marque entièrement repensée.

Développée avec la designer Tatiana de Nicolay elle joue la carte du surréalisme belge — des animaux dessinés, des aquarelles de la Grand-Place et des Galeries Royales — pour séduire aussi bien les touristes que les Bruxellois.

Et ça fonctionne : depuis l’ouverture, la boutique attire un mélange des deux publics, la clientèle locale étant déjà bien familière de l’enseigne. Le défi aujourd’hui : faire découvrir ce savoir-faire aux touristes, pour qu’ils le ramènent avec eux à l’étranger.

■ Reportage de Gilles Chevalier

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