Une organisation criminelle active dans le trafic illégal de médicaments démantelée
La justice bruxelloise a démantelé une vaste organisation criminelle qui se livrait au trafic illégal de médicaments, a indiqué le parquet de Bruxelles samedi.
Dix-sept perquisitions ont été menées jeudi dans différents endroits de Belgique à la demande du juge d’instruction. Huit personnes ont alors été privées de liberté. Cinq personnes ont été mises à disposition du parquet, quatre ont été inculpées et deux ont été placées sous mandat d’arrêt. Les enquêteurs ont également saisi des quantités importantes de drogues, d’armes et d’argent, note encore le parquet.
Belga