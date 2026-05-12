Une centaine de personnes devant la RTBF pour appeler au boycott de l’Eurovision

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi après-midi devant les bâtiments de RTBF, à Bruxelles, pour réclamer le boycott du Concours Eurovision de la chanson 2026 par la Belgique en raison de la participation d’Israël. Les manifestants ont également dénoncé la diffusion du concours par la RTBF, qui avait confirmé la présence belge en décembre dernier.

L’Eurovision démarrera ce mardi soir à Vienne, en Autriche, avec la première demi-finale, à laquelle participeront notamment la Belgique et Israël. La seconde demi-finale se tiendra jeudi, avant la finale prévue samedi. Les manifestants présents devant la RTBF ont accroché des banderoles sur les grillages, où l’on pouvait lire “Eurovisihonte” ou encore “Avec Israël, toujours la même chanson: apartheid, génocide et colonisation”.

Alexis Deswaef, président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et Selma Benkhelifa, avocate pour Progress Lawyers Network ont pris la parole lors du rassemblement. “Le boycott est un outil légitime, non-violent, de contestation, qui a sa place dans l’espace démocratique“, a déclaré Alexis Deswaef. “Israël doit être exclu de ce genre de compétition. On a exclu par le passé d’autres pays qui violaient le droit international“, a-t-il ajouté, évoquant la Russie.

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La 70e édition de l’Eurovision réunit 35 pays, soit le plus faible nombre de participants de ces dernières années. L’Espagne, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont boycotté le programme pour marquer leur désaccord avec la participation d’Israël. Plus d’un millier d’artistes ou groupes ont également appelé au boycott, dont Peter Gabriel ou Massive Attack.

Un festival alternatif est organisé ce mardi soir à la Madeleine, à Bruxelles, en solidarité avec les Palestiniens et pour dénoncer la participation d’Israël au concours de l’Eurovision. L’événement, intitulé “United for Palestine”, est une initiative de la FGTB-ABVV, la CSC-ACV, INTAL, SOS Gaza, 11.11.11 et l’association Vrede vzw.

Belga