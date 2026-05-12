La ministre Galant redéfend la participation de la Belgique à l’Eurovision

La ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR), a redéfendu mardi la participation de la Belgique à l’Eurovision de la chanson en dépit de la polémique sur la présence d’Israël à cette compétition.

“Il est compréhensible qu’un événement aussi exposé que l’Eurovision fasse l’objet de débats, d’interpellations et des prises de position publique“, a commenté la libérale, interrogée en commission du parlement par la députée Sabine Roberty (PS). “Cela étant, il convient de rappeler le cadre: l’Eurovision n’est pas dans son organisation une tribune politique entre États. Ce ne sont pas des gouvernements qui participent mais bien des chaînes de télévision membres de l’UER ainsi que les artistes qu’elles sélectionnent“, a ajouté la Jurbisienne, rappelant que la décision de participer à l’épreuve avait été prise par la RTBF, en toute indépendance éditoriale.

Pour la ministre Galant, un boycott de l’événement n’aurait pas eu de sens. “Une non-participation belge aurait eu pour conséquence directe de priver une artiste belge francophone d’une scène internationale et d’un public très large sans pour autant empêcher la participation d’Israël, ni contribuer directement à mettre fin au conflit“, a encore jugé la ministre.

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Les demi-finales de l’Eurovision se tiennent ces mardi et jeudi à Vienne. Elles permettront de faire une première sélection avant le grand show qui sera diffusé en direct samedi. L’Espagne, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont toutefois décidé de boycotter l’événement pour marquer leur désaccord avec la participation d’Israël après son offensive meurtrière sur Gaza. Plus d’un millier d’artistes ou groupes -dont quelques belges- ont récemment également appelé au boycott de l’épreuve, dont Peter Gabriel ou Massive Attack notamment.

Belga