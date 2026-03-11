Une version alternative de l’Eurovision organisée à Bruxelles en soutien à la Palestine

Un festival alternatif sera organisé le 12 mai à la Madeleine, à Bruxelles, en solidarité avec les Palestiniens et pour dénoncer la participation d’Israël au prochain concours de l’Eurovision. Plusieurs ONG et syndicats belges soutiennent l’évènement, intitulé “United for Palestine”. Divers artistes ayant participé à l’Eurovision par le passé sont à l’affiche.

La date de l’évènement n’a pas été choisie au hasard. La première demi-finale du concours est organisée le 12 mai à Vienne. La Belge Essyla et le candidat israélien Noam Bettan s’y produiront notamment ce jour-là.

La participation d’Israël à l’Eurovision a suscité beaucoup de critiques, avant même le début de l’attaque contre l’Iran. L’Espagne, l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont décidé de ne pas prendre part au concours en signe de protestation contre les actions de l’armée israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. La RTBF a confirmé la participation de la Belgique et la VRT a indiqué qu’elle diffusera l’évènement.

Diverses organisations belges organisent un festival de musique le même soir à la Madeleine, à Bruxelles, pour afficher leur opposition à l’évènement. “Nous refusons d’offrir une plateforme au génocide et au bellicisme”, affirme Katrien De Ruysscher au nom des organisateurs. “Si le festival officiel ne trace pas de ligne rouge, nous construisons nous-mêmes une autre plateforme. ‘United for Palestine’ existe pour tous ceux qui estiment que la culture n’est pas indépendante de la réalité et des droits de l’Homme.”

Plusieurs artistes belges qui ont participé à l’Eurovision se produiront à l’occasion de cet évènement alternatif. Gustaph (2023), Geike Arnaert (avec Hooverphonic en 2021) et Walter Verdin (avec ‘Pas de Deux’ en 1983) seront sur la scène bruxelloise. La chanteuse palestinienne Nai Barghouti sera également à l’affiche du festival.

L’évènement est une initiative de la FGTB-ABVV, la CSC-ACV, INTAL, SOS Gaza, 11.11.11 et l’association Vrede vzw.

Belga