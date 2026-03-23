Trafic international de cocaïne : Radja Nainggolan devra comparaître devant le tribunal correctionnel

Le footballeur Radja Nainggolan devra comparaître devant le tribunal correctionnel dans un vaste dossier de trafic international de drogue impliquant également 15 autres prévenus. C’est ce qu’a annoncé lundi le parquet de Bruxelles.

Radja Nainggolan devra répondre de “la dissimulation de la nature, de l’origine ou de la localisation d’avantages patrimoniaux d’origine criminelle, ou de leur aliénation, transfert ou propriété“. L’ex-milieu de terrain des Diables rouges avait été interpellé fin janvier 2025 avec 17 autres suspects dans le cadre d’une enquête du parquet de Bruxelles sur un trafic international de stupéfiants. Selon le parquet, il s’agit d’une enquête portant sur des faits présumés d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud via le port d’Anvers, ainsi que sur sa redistribution en Belgique.

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Le travail des enquêteurs a débuté en 2023 lorsque la police a reçu des informations selon lesquelles un homme de Malines était impliqué dans l’importation de drogue via l’aéroport. Au moins 40 kilos de cocaïne auraient alors été vendus à Bruxelles au cours des semaines ou des mois précédents. L’ancien Diable rouge n’a jamais été soupçonné d’être impliqué dans le trafic de drogue, mais les enquêteurs ont constaté qu’il avait reçu plus de 100.000 euros en quelques mois de Nasr-Eddine Sekkaki, frère cadet du célèbre criminel Ashraf Sekkaki et l’un des principaux suspects dans ce dossier.

Dans une première déclaration, le footballeur du Patro Eisden (Challenger Pro League) a affirmé avoir prêté cet argent à Sekkaki “par jovialité“. Il a ensuite admis qu’il avait emprunté de l’argent parce que ses comptes avaient été bloqués à la suite d’un divorce. Nainggolan devra désormais répondre de “la dissimulation de la nature, de l’origine ou de la localisation d’avantages patrimoniaux d’origine criminelle, ou de leur aliénation, transfert ou propriété“.

Belga