Pédopornographie: quatre personnes arrêtées à Bruxelles après une série de perquisitions

Dans le cadre d’une vaste enquête sur la détention et la diffusion d’images d’abus sexuels sur mineurs, la Computer Crime Unit de la police judiciaire fédérale (PJF) a effectué une série de perquisitions chez plusieurs suspects, indique le parquet de Bruxelles à l’agence Belga.

“Au total, 52 dossiers ont été ouverts, dont 28 se sont jusqu’à présent révélés positifs et pour lesquels des investigations approfondies sont toujours en cours“, précise le parquet. “Quatre suspects ont déjà été placés sous mandat d’arrêt, et plusieurs personnes ont été mises en examen puis libérées sous strictes conditions.”

“Les enquêtes ont été lancées grâce à un échange d’informations international, qui a montré que plusieurs adresses IP localisées à Bruxelles étaient impliquées dans le téléchargement de ces photos et vidéos“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “La section cybercriminalité du parquet de Bruxelles a ouvert, avec le soutien et sous la coordination d’agents spécialisés de la Computer Crime Unit de la PJF Bruxelles, 52 dossiers dans lesquels des juges d’instruction ont été saisis.”

Lors de la série de perquisitions, les enquêteurs ont pu saisir 158 ordinateurs, 225 disques durs externes, 323 clés USB et cartes mémoire, 9 serveurs ainsi que 160 téléphones mobiles et tablettes. “Au total, pas moins de 600 téraoctets de données ont été saisis“, poursuit le parquet. “Des analyses approfondies sont encore en cours dans tous les dossiers.”

Pour cette opération de grande envergure, plus de 315 enquêteurs des six zones de police bruxelloises et de la Police Judiciaire Fédérale ont été mobilisés durant les mois de novembre et décembre. Des chiens ICT spécialisés de la police fédérale ont également apporté leur contribution, ajoute encore le parquet.

Avec Belga