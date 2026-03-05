L’opération “Recypark Mobile” fait son retour dans 14 communes bruxelloises

Bruxelles-Propreté va à nouveau mettre à disposition, ce printemps, son opération “Recypark Mobile” dans 14 communes bruxelloises, a annoncé l’agence jeudi. Ce dispositif itinérant permet la collecte d’encombrants, d’objets et de déchets.

Bruxelles-Propreté installera les conteneurs à différents endroits publics des communes concernées. Après un bref passage du 2 au 4 mars à Watermael-Boitsfort, les installations prendront la route de Koekelberg, et y resteront du 9 au 13 mars. Des conteneurs seront également présents du 9 au 12 mars à Saint-Gilles. Certains déchets, comme les gros appareils électroménagers, ne sont pas acceptés. L’opération concernera 8 communes tout au long de ce printemps 2026. Toutes les dates sont disponibles ici : https://www.arp-gan.be/fr/recypark-mobile.

En 2025, l’opération avait permis de collecter 1.900 tonnes de déchets, dont 119 tonnes d’objets réemployables. Schaerbeek a été l’an dernier la commune où le plus grand nombre de tonnes a été collecté, avec 383 tonnes.

Belga – Photo : Bruxelles-Propreté