“L’école est le dernier lieu où on fait une ségrégation pour les convictions religieuses” : faut-il rendre le cours de religion facultatif ?

La semaine dernière, la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny, a évoqué dans les colonnes du journal Le Soir son intention de rendre optionnels les cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel, au profit de deux heures hebdomadaires obligatoires de philosophie et de citoyenneté. Invités dans Bonsoir Bruxelles, Tommy Scholtes, porte-parole de la conférence des évêques , et Thomas Gillet, président du Centre d’Action Laïque, ont exprimé leur point de vue sur la situation.

Après l’interdiction des signes religieux dans les écoles, la ministre de l’Education, Valérie Glatigny, émet une nouvelle proposition, celle de rendre obligatoires deux heures hebdomadaires de cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) pour tous les élèves de l’enseignement officiel, et, dans le même mouvement, rendre optionnels les cours de religion et de morale non confessionnelle.

Selon Thomas Gillet, président du Centre d’Action Laïque , cette évolution est perçue comme une réponse à des besoins pédagogiques identifiés depuis plusieurs années : “On prend acte qu’il y a une volonté politique affichée de passer à deux heures de citoyenneté obligatoire pour tous les élèves. Les auditions au Parlement ont toutes été dans le même sens puisque les avis du terrain disent qu’une heure de CPC n’est pas suffisante et que ça posait des problèmes pratiques assez majeurs. Les enjeux auxquels on est confronté aujourd’hui nécessitent beaucoup plus de temps pour le cours de philosophie et de citoyenneté à l’école“, explique-t-il.

D’un point de vue juridique, le projet se veut compatible avec l’article 24 de la Constitution belge. Celui-ci garantit la liberté d’enseignement et impose aux écoles organisées par les pouvoirs publics d’offrir le choix entre l’enseignement d’une religion reconnue et celui de la morale non confessionnelle jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Pour Thomas Gillet, cette contrainte n’est pas un obstacle : “La Constitution prévoit que le cours soit optionnel. On peut demander une dispense du cours de religion et de morale, dans les faits ils sont déjà optionnels. Ce n’est pas contre le cours de religion et de morale, mais c’est pour le cours de citoyenneté. L’école est le dernier lieu où on fait une ségrégation pour les convictions religieuses.”

Mais la proposition ne fait pas l’unanimité. Du côté des représentants religieux, des inquiétudes émergent quant à une possible marginalisation des cours de religion. Tommy Scholtes, porte-parole de la Conférence des évêques, met en garde : “Jusqu’ici, il y a 80 % des parents qui ne demandent aucun changement et sont contents d’avoir des cours de religion et de morale. C’est assez normal que ça puisse exister. Ce serait une très sérieuse erreur si on supprimait ces cours, car cela voudrait dire que les cultures religieuses seraient apprises ailleurs. Je crois très fort en la capacité de l’enseignement de modérer et de tempérer certains courants. Le bon sens est que, dans une société comme la nôtre, cela soit soutenu par la Constitution“.

Reste que la question est loin d’être neuve. Le renforcement du cours de philosophie et de citoyenneté fait l’objet de discussions récurrentes depuis plusieurs années. En 2021 déjà, une résolution parlementaire plaidait pour porter ce cours à deux heures hebdomadaires, tout en conservant l’offre de religion pour les élèves qui le souhaitent. Un projet qui n’avait finalement pas abouti.

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■ Une interview de Tommy Scholtes et Thomas Gillet au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles