Le Parc Ouest à Molenbeek restera ouvert définitivement

Le Parc Ouest à Molenbeek restera définitivement ouvert au public, a annoncé jeudi la secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement et à la Rénovation urbaine Ans Persoons. Bruxelles Environnement continuera de gérer le site en collaboration avec l’ASBL Toestand, chargée d’animer et de faire évoluer ce parc urbain en concertation avec les habitants du quartier.

Situé entre les stations de métro Beekkant et Gare de l’Ouest, cet ancien site ferroviaire en friche est progressivement devenu, depuis 2022, un lieu de rencontre important pour les habitants du quartier. L’espace accueille aujourd’hui des activités culturelles, des ateliers ou encore des concerts, tout en offrant une zone de jeu pour les enfants et un espace de détente dans un quartier densément peuplé.

Selon Ans Persoons, le parc est devenu “le terrain de jeu et le lieu de rencontre de tout un quartier“. Elle souligne que la création et l’animation du site résultent du travail conjoint de Bruxelles Environnement et de l’ASBL Toestand, qui ont développé le projet en concertation avec les habitants.

L’avenir du parc avait toutefois suscité des inquiétudes. La fermeture du site avait été envisagée fin de l’année dernière, provoquant une mobilisation d’habitants et d’associations de quartier appelant le gouvernement bruxellois à préserver cet espace.

Le nouvel exécutif régional a finalement décidé de prolonger le marché public confié à Toestand à la suite d’un appel d’offres. Le parc est déjà accessible au public, tandis que les travaux se poursuivent par étapes, notamment des opérations d’assainissement et l’aménagement définitif des accès et des clôtures. À terme, le site doit être transformé en un parc urbain multifonctionnel et arboré de trois hectares. Le projet prévoit également une piste cyclable, un sentier à travers le site ainsi qu’une passerelle piétonne reliant le parc à la future place Beekkant.

Belga – Photo gardens.brussels