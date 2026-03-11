La clinique des Nounours rouvre ses portes à l’hôpital Saint-Luc

La Clinique des Nounours vise à reproduire le plus fidèlement possible, mais de manière adaptée aux enfants, l’atmosphère du milieu hospitalier.

Depuis mardi et pour trois jours (11, 12 et 13 mars), le campus d’Alma à Woluwe-Saint-Lambert accueille la 13e édition de la “Clinique des Nounours“. Un évènement qui s’adresse aux enfants, non malades, de 3ème maternelle et 1ère primaire, invités à venir, accompagnés de leur nounours, découvrir le milieu hospitalier de façon pédagogique et ludique. “Le but est de réduire l’angoisse et l’appréhension des enfants lors d’une hospitalisation ou de soins ultérieurs“, explique sur son site l’ASBL à l’origine du projet, épaulée dans cette activité par deux kots à projets du campus, Pédiakot et Libellule.

L’enfant et son nounours rencontreront les différents professionnels de la santé, dont le rôle est joué par des étudiants des filières de santé. “Cet hôpital fictif regroupe une large représentation des services et des professions présents dans le milieu médical. Nos jeunes participants de 4 à 7 ans ont ainsi la possibilité d’y emmener leurs peluches « malades », afin de les faire soigner, tels des parents emmenant leurs enfants à l’hôpital. À travers les différents stands, les enfants reçoivent aussi des messages de prévention et d’éducation à la santé et à l’hygiène. Ils sont ainsi sensibilisés par exemple à l’hygiène bucco-dentaire par les étudiants en dentisterie, au lavage des mains par les futurs infirmiers mais aussi à une bonne alimentation par les étudiants en diététique.”

