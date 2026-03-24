Gouvernement bruxellois : quarante comités demandent de s’attaquer à la sécurité, la propreté et la pauvreté

Un collectif citoyen de quarante comités de quartiers a adressé lundi une lettre ouverte au nouveau gouvernement bruxellois, lui demandant de s’attaquer aux problèmes de sécurité et de propreté, d’intensifier la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme, et d’aller à l’essentiel au niveau budgétaire .

Cette lettre ouverte, cosignée par de nombreux comités de quartier et citoyens, demande notamment au ministre-président Dilliès de s’attaquer à l’urgence sociale et à la pauvreté à Bruxelles. En matière de lutte contre le trafic de drogues, les comités saluent l’importance d’une approche intégrée, reconnue dans l’accord, mêlant répression et prévention. Mais la création d’un commissariat régional dédié ne peut s’inscrire en parallèle du commissariat national, mais doit se coordonner avec celui-ci.

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Les comités estiment urgent d’améliorer la propreté dans la ville et la Région, en simplifiant, coordonnant, sanctionnant et en prévenant. “Il y a trop d’acteurs, trop de niveaux de pouvoir et aucun pilotage clair“, ont-ils souligné. En matière de sécurité, l’ambition a été “trop faible, trop prudente, trop fragmentée, lors de la précédente législature, au point de donner le sentiment inquiétant qu’il n’y avait pas de pilote à bord face à des réseaux criminels, eux, parfaitement”. Le ministre-président doit disposer de moyens réels pour coordonner efficacement les services de police, les services régionaux – dont Safe Brussels – les services sociaux et la police fédérale.

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Sur le plan budgétaire et financier, il est “urgent de changer de cap : chaque euro doit désormais être dépensé avec rigueur et discernement. Priorité doit être donnée à l’essentiel : la sécurité, la propreté, la qualité de vie des Bruxellois, la lutte contre la pauvreté et des investissements ciblés pour relancer l’économie et l’efficience de la région. Tout le reste doit pouvoir être questionné sans tabou“, a encore plaidé le collectif.

Belga