Fusion des zones de police: “Il y a un problème d’insécurité important et 65 millions vont juste servir à créer une machine administrative”

“65 millions d’euros vont servir à créer une nouvelle machine administrative et à rien d’autre“: le bourgmestre d’Ixelles Romain De Reusme (PS) s’inquiète du faible état d’avancement de la réforme de la norme KUL. Il est l’invité de Bonjour Bruxelles.

Le gouvernement fédéral prévoit la fusion pour l’année 2027: un avant-projet de loi en ce sens a été approuvé en conseil des ministres en décembre. Le bourgmestre d’Ixelles s’inquiète de ne pas voir la révision de la norme KUL, la clé de financement des zones de police, avancer au même rythme. “Je suis particulièrement inquiet et je ne suis pas le seul bourgmestre à être inquiet. Quand le gouvernement Arizona s’est constitué, il a assez vite annoncé sa volonté de fusionner les zones de police de façon contraignante à Bruxelles. Dans les autres régions du pays, il n’y a pas du tout de contrat, mais nous, à Bruxelles, on est obligés de fusionner“, précise Romain De Reusme. “La promesse qui avait été faite, c’était d’accompagner cette réforme, cette fusion obligatoire d’une réforme de la norme KUL. Le texte sur la fusion, il est en discussion au Parlement mais le texte sur la norme KUL, moi je ne l’ai pas vu“.

“Aujourd’hui, c’est nous, communes, qui finançons 70 % de la police à Bruxelles et 30 % seulement est financé par le fédéral“, dit-il encore. “C’est une injustice par rapport aux autres régions. On est la capitale de l’Europe et ce sont les plus petites entités, les entités locales les plus proches du citoyen, qui financent à hauteur de 70 % la sécurité de l’ensemble du territoire. On ne peut pas se prétendre comme ça à ce point, inquiets de la sécurité et dire que c’est la priorité numéro un et ne pas apporter le financement qui va avec.”

“Une énorme machine administrative”

“Il y a aujourd’hui des fusillades à Bruxelles, il y a un problème de criminalité et d’insécurité qui est important, et ce dans quoi le gouvernement de l’Arizona nous oblige à embarquer, c’est une fusion des zones de police“, s’inquiète le bourgmestre d’Ixelles. “C’est une énorme machine administrative à devoir remettre en place. Donc, là où, pour nos bourgmestres – présents sur le terrain, pour les chefs de corps – présents sur le terrain, pour le procureur du roi de Bruxelles, Julien Moinil – présent sur le terrain, on a tous dit: la priorité, c’est la sécurité des concitoyens et des concitoyens, c’est à ça qu’il faut travailler. Et le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur nous dit: non, vous n’allez pas travailler sur cette priorité là, vous allez travailler sur une priorité qui est la construction d’une nouvelle machine administrative.“

“Il a promis un budget de 65 millions d’euros pour nous aider à accompagner la réforme et ces 65 millions d’euros qui vont servir à juste créer une nouvelle machine administrative ,à rien d’autre du tout. Le procureur du roi demande un peu de soutien financier supplémentaire pour pouvoir engager du personnel administratif, pour encoder des dossiers pour que ces magistrats puissent être libérés de l’encodage des dossiers et réaliser les enquêtes. Il n’a pas ce soutien là mais il y a 65 millions qui sont trouvés pour désimmatriculer des véhicules et les réimmmatriculer, pour casser des contrats d’assurance et en faire de nouveaux, pour faire de l’évaluation financière de nos commissariats parce qu’on va mettre tout ce patrimoine là dans une nouvelle entité. La sécurité des Bruxellois est pour nous, personnes de terrain, la priorité. On ne comprend pas que la priorité du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité puisse être ailleurs“.