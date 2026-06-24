“La canicule est vraiment un enjeu de société majeur” : comment la chaleur impacte-t-elle notre santé ?

L’émission Bonsoir Bruxelles de ce mercredi s’est intéressée aux conséquences des fortes chaleurs qui touchent actuellement la Belgique. Si les effets physiques de la canicule sont bien connus, ses répercussions sur la santé mentale demeurent souvent sous-estimées. Troubles du sommeil, irritabilité, difficultés de concentration ou encore aggravation de certaines pathologies, les épisodes de chaleur extrême affectent l’organisme dans son ensemble. Pour mieux comprendre ces enjeux, David Hercot, coordinateur de la cellule prévention chez Vivalis, et Marie Clergeau, psychologue, étaient les invités de l’émission afin d’éclairer les impacts de la chaleur sur la santé physique et psychologique.

Depuis près d’une semaine, la Belgique suffoque sous des températures exceptionnellement élevées. Une situation qui pourrait devenir de plus en plus fréquente. Une étude publiée en 2025 dans la revue Nature Geoscience souligne en effet que la durée des vagues de chaleur augmente plus rapidement que ce que prévoyaient les scientifiques.

Si les coups de chaleur et la déshydratation constituent les risques les plus visibles, les conséquences sanitaires de ces épisodes extrêmes sont bien plus larges. Les fortes températures peuvent aggraver des maladies cardiovasculaires et respiratoires préexistantes. Dans certains cas, les hospitalisations ou les décès surviennent plusieurs jours après l’exposition à la chaleur, rendant leur lien avec la canicule plus difficile à identifier.

L’Organisation mondiale de la Santé rappelle d’ailleurs que la mortalité liée à la chaleur a augmenté de 30 % au cours des deux dernières décennies. Avec le réchauffement climatique, l’Europe est confrontée à des vagues de chaleur toujours plus fréquentes, plus intenses et plus meurtrières. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap ainsi que les travailleurs exerçant en extérieur figurent parmi les populations les plus vulnérables.

Une chaleur qui épuise les organismes

Après plusieurs jours de canicule, une question se pose : les effets de la chaleur s’intensifient-ils à mesure que l’organisme s’épuise ?

Pour David Hercot, coordinateur de la cellule prévention chez Vivalis, l’enjeu réside dans notre capacité d’adaptation : “On peut prendre des mesures pour se protéger et essayer de réduire les risques en adaptant notre environnement. Cela va augmenter mais, en même temps, cela sera atténué par les mesures que l’on prend“, explique-t-il.

Le spécialiste souligne également que les Belges sont particulièrement vulnérables aux épisodes de chaleur extrême. “En Belgique, c’est difficile car nous ne sommes pas habitués à la chaleur. Les personnes qui vivent dans le sud sont habituées à des températures plus élevées et les supportent mieux. Ici, ce qui est difficile, c’est de s’adapter à une température très chaude durant plusieurs jours” souligne-t-il.

Selon lui, la multiplication annoncée des épisodes caniculaires pourrait avoir des conséquences directes sur la mortalité. “Le nombre de jours de canicule va augmenter et donc, probablement, nous aurons une augmentation du nombre de décès“, prévient-il.

Quand la chaleur affecte aussi la santé mentale

Au-delà des conséquences physiques, la chaleur exerce également une pression importante sur la santé psychologique. Les troubles du sommeil, l’anxiété, la fatigue et la diminution des capacités cognitives figurent parmi les effets les plus fréquemment observés.

Invitée dans l’émission, la psychologue Marie Clergeau estime que la canicule constitue désormais un véritable enjeu de santé publique. “La canicule est vraiment un enjeu de société majeur par rapport à la santé mentale“, affirme-t-elle.

Selon elle, les fortes températures perturbent le fonctionnement de certains mécanismes biologiques essentiels au bien-être psychologique. “Le système de sérotonine, souvent appelé hormone du bonheur, est complètement désactivé par rapport à la chaleur. Cela entraîne des problèmes de concentration, de mémoire et d’attention“, explique la psychologue.

Ces perturbations cognitives peuvent avoir des répercussions concrètes dans la vie quotidienne. “Il va y avoir une augmentation de l’irritabilité, des difficultés dans les relations interpersonnelles ou encore des tensions dans les décisions prises en couple ou en famille “, ajoute-t-elle.

Le manque de sommeil, fréquent lors des nuits trop chaudes, accentue encore ces difficultés. La fatigue accumulée réduit les capacités de gestion du stress et favorise les réactions impulsives ou les conflits.

Se protéger pour limiter les risques

Face à ces épisodes de chaleur extrême, nos spécialistes rappellent l’importance des gestes de prévention : boire régulièrement de l’eau, éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes, maintenir son logement au frais. Une vigilance particulière est également recommandée pour les personnes sous traitement médical. Certains médicaments peuvent altérer la capacité de l’organisme à réguler sa température et augmenter le risque de complications liées à la chaleur.

Alors que les épisodes caniculaires devraient devenir plus fréquents dans les années à venir, les spécialistes insistent sur la nécessité de considérer la chaleur comme un véritable enjeu de santé publique.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Marie Clergeau et David Hercot au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles