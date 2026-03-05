Action simultanée de Commune Colère à Bruxelles contre les mesures de l’Arizona

Plusieurs lieux gouvernementaux ont été visés jeudi par une action de Commune Colère, une assemblée de travailleurs et de travailleuses “déterminée à contrer les attaques de la droite et de l’extrême droite“. L’organisation souhaitait ainsi protester contre les politiques du gouvernement fédéral, jugées “antisociales et autoritaires“.

“Les politiques de l’Arizona ont le mérite de la constance, il s’agit d’affaiblir les plus fragiles au profit d’une poignée de privilégiés“, a déclaré Camille, porte-parole de Commune Colère. “Ils détruisent la sécurité sociale et les droits des travailleurs, leurs politiques migratoires déshumanisent les personnes en exil et leurs politiques de santé répondent à leurs seules logiques de profit.” Les militants dénoncent en outre “un gouvernement qui n’affiche que de l’indifférence voire du mépris pour les mobilisations sociales.” Ils ajoutent ne pas avoir le choix que de recourir à des actions de désobéissance civile.

Vers 14h00, plusieurs services publics fédéraux ont été visés par des actions organisées par les militants, dont des occupations et des collages. Au SPF Finances, la police est rapidement intervenue après une tentative de collage d’affiches sur lesquelles on pouvait notamment lire: “Qui sème la misère récolte la colère!“. En moins de cinq minutes, environ six vans de police et une quarantaine d’agents se sont déployés pour encercler les manifestants, qui protestaient pacifiquement dans une ambiance musicale, ainsi que les journalistes présents. La rapidité et l’ampleur de l’intervention laissaient penser que les forces de l’ordre avaient été informées de l’action.

Après un contrôle d’identité des manifestants et des journalistes présents sur place, tout le monde, à l’exception de quatre manifestants interpellés, a pu quitter les lieux. Les militants ont toutefois été empêchés de rejoindre leurs collègues au SPF Santé publique, situé à quelques hectomètres. Une vingtaine de militants s’y étaient également rassemblés. Ils sont d’abord entrés dans les bureaux avant de manifester devant la tour, sous le regard de la police, dans une ambiance pacifique. Le siège des Engagés a aussi été visé par des collages de militants.

Commune Colère a annoncé sur les réseaux sociaux la poursuite de la mobilisation sur la place de la Bourse vers 16h00. L’assemblée de travailleurs et travailleuses a également rappelé la manifestation nationale du jeudi 12 mars prochain. “Face à un gouvernement qui nous méprise, nous appelons tous les travailleurs de ce pays à manifester le 12 mars et, après, à construire un plan d’action vers la grève générale reconductible jusqu’à la chute de l’Arizona“, pouvait-on lire dans le communiqué de Commune Colère.

Belga