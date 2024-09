Soulagement et fierté au dernier jour de la compétition WorldSkills

Le championnat mondial des métiers techniques et technologiques, WorldSkills, touchait à sa fin samedi, après quatre jours d’épreuves intenses.

Les supporters se sont pressés devant chaque espace de compétition pour encourager jusqu’à la dernière seconde les concurrents et concurrentes de leur pays. La dernière brique a été posée, la dernière affiche imprimée, le dernier spray de laque vaporisé. Tour à tour, la fin des épreuves a retenti dans les allées d’Eurexpo, révélant des sourires de soulagement et de fierté sur les visages des compétiteurs et compétitrices.

Le championnat WorldSkills, qui se déroule cette année à Lyon, dans le centre-est de la France, vise notamment à valoriser les métiers techniques et technologiques. Au total, 62 professions étaient représentées lors de cette 47e édition. Parmi les 19 disciplines dans lesquelles l’équipe belge des Red Bears concourait, une dizaine sont identifiées comme métiers en pénurie (caractérisés par un manque de candidats) ou comme fonctions critiques (pour lesquelles le délai pour recruter est plus long) par le Forem, Actiris et le VDAB. C’est par exemple le cas de la boulangerie, de la menuiserie ou du soudage.

“Cet événement donne une très bonne visibilité aux métiers, notamment aux métiers de la construction, qui sont presque tous en pénurie“, souligne Jean-François Pandolfe, responsable du Centre de compétence Forem Wallonie Bois. “Dans la tête des gens, le métier de maçon, par exemple, est physique. C’est le cas, et ça le restera, mais il y a maintenant toute une série de choses qui viennent nous aider, comme la manutention, le fait que les produits sont parfois un peu moins lourds, la mise en œuvre conçue différemment et les chantiers mieux réfléchis. Une meilleure représentation de ces métiers est pour moi primordiale et ce genre de compétition y participe.”

Selon une étude menée par le cabinet de consultance Frontier Economics au Royaume-Uni pour le compte de WorldSkills UK, l’organisation contribue en effet à apporter une très grande visibilité médiatique aux métiers techniques et technologiques dont ceux en pénurie, mais aussi à inciter les jeunes à choisir de manière positive les filières qualifiantes grâce aux “success stories” des compétiteurs et compétitrices.

Ceux et celles de cette édition seront d’ailleurs mis à l’honneur dimanche lors d’une cérémonie de clôture lors de laquelle ils découvriront leur classement. Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises pour chaque métier, ainsi que des médailles “best of nation”, récompensant le meilleur résultat national, et des médailles d’excellence, pour les compétiteurs ou compétitrices ayant accumulé un certain nombre de points sur le barème de notation lors de leurs épreuves.

■ Reportage de Manu Yvens, Océane Gaspar, François Hallut, Arnaud Kilesse et Jean Sébastien Léger, Arnaud Bruckner et Romain Vandenheuvel

Belga