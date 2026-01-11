Passer la navigation
Le couple royal assiste à la messe pour le 800e anniversaire de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

Dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté, dimanche matin, à la première messe pontificale de Gudula26, les festivités organisées à l’occasion du 800e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège et légat du pape, a présidé la célébration.

  • Reportage de Romain Vandenheuvel, Guillaume Bruwier et Quentin Carbonelle

Le cardinal Parolin était assisté de l’archevêque Luc Terlinden et de plusieurs évêques. Mgr Terlinden a ouvert la célébration en rappelant les paroles prononcées par le pape lors de sa visite en Belgique en 2024. Le souverain pontife avait alors comparé la Belgique à un pont favorisant les échanges, reliant les peuples et encourageant le dialogue entre les civilisations. L’archevêque a ensuite établi un parallèle entre ce rôle de pont et celui de la cathédrale.

Dans son homélie, le cardinal Parolin est revenu sur l’histoire de l’édifice. « Huit siècles d’histoire ont montré combien cette cathédrale a été à la fois témoin et actrice de la vie chrétienne de cette ville et du pays, à travers des périodes très diverses », a-t-il déclaré.

La messe marquait le lancement d’une série d’événements organisés dans le cadre du 800e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Des festivités se dérouleront tout au long de l’année, jusqu’en décembre, avec notamment des conférences, des concerts, des expositions et des visites guidées.

