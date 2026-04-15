Le nouveau poste avancé Delta modernise l’implantation des pompiers à Ixelles

Le déménagement vers le nouveau poste avancé Delta des pompiers de Bruxelles, sur le boulevard du Triomphe à Ixelles, a débuté mardi et se poursuivra jusqu’à vendredi, date à laquelle l’ensemble des équipes et du matériel aura été transféré. Depuis le début de cette phase, la couverture opérationnelle de la zone est déjà assurée à partir de ce nouveau site, ont indiqué les pompiers de Bruxelles mercredi.

Le nouveau bâtiment, implanté à côté de la caserne actuelle afin de maintenir la couverture de la zone, doit améliorer à la fois le service à la population et les conditions de travail du personnel. L’ancien poste avancé Delta, qui date de 1979-1980, était devenu trop exigu avec ses 800 m2 pour une équipe de 16 personnes et offrait peu de possibilités d’extension.

La nouvelle caserne développe 2.700 m2 sur cinq étages, soit une superficie plus de trois fois supérieure. Elle peut accueillir des équipes plus nombreuses ainsi que cinq camions de pompiers et quatre ambulances. Le projet a aussi été conçu pour répondre aux exigences opérationnelles actuelles, notamment en matière de départ en intervention, de stockage du matériel et d’efficacité des installations d’eau.

Le site innove également avec un système de décontamination post-incendie présenté comme inédit en Belgique, grâce à deux circuits distincts pour les tenues et le personnel entre zone sale et zone propre. Une première évaluation sur place a confirmé que les installations fonctionnent conformément aux attentes, ont encore indiqué les pompiers de Bruxelles.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles