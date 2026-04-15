Saïd Benhammou, conseiller communal à Saint-Josse, quitte les Engagés pour le MR

Saïd Benhammou (re)change de cap politique et rejoint le MR à Saint-Josse-ten-Noode.

Saïd Benhammou retourne “à la maison” : le conseiller communal Tennoodois annonce rejoindre le MR ce mercredi auprès de nos collègues de la DH. Libéral à ses débuts, pressenti pour rejoindre la liste du Bourgmestre, puis annoncé tête de liste des Engagés… L’élu choisit finalement de revenir au MR.

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Il explique à la DH vouloir “travailler avec ceux qui travaillent et qui ont un discours clair“, “trouver des solutions pour les gens” et “apporter une différence et de la nouveauté” pour le MR, qui n’est “pas forcément le parti le plus apprécié dans certains quartiers“.

Saïd Benhammou a obtenu, en juillet 2025, la présidence des HBM de Saint-Josse-ten-Noode, qui compte près de 800 logements sociaux.

La rédaction – Photo : Facebook – Safa Akyol