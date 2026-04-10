Le CHU Brugmann propose désormais des IRM de nuit

L’hôpital Brugmann a mis en place des plages horaires nocturnes pour ses examens IRM, permettant de recevoir 16 à 18 patients supplémentaires par nuit.

Concrètement, les créneaux s’étendent désormais jusqu’à 3h du matin en semaine et jusqu’à minuit le week-end, contre 22h jusqu’ici.

L’initiative répond à un problème concret : certains patients devaient patienter six à sept mois avant d’obtenir un rendez-vous. En quelques jours seulement après l’ouverture des nouvelles plages, tous les créneaux disponibles ont été pris d’assaut. Des patients initialement programmés dans plusieurs mois ont déjà été rappelés pour avancer leur examen, certains acceptant sans hésiter des rendez-vous en pleine nuit.

La mesure présente également un intérêt financier pour l’hôpital, en rentabilisant davantage des machines très coûteuses. Du côté des équipes, des techniciens intérimaires assurent les permanences nocturnes entre 22h30 et 6h du matin, tandis que la charge de travail supplémentaire pour les radiologues reste limitée : environ une à deux IRM de plus par jour selon le planning.

Les tarifs restent identiques à ceux pratiqués en journée.

■ Reportage de Gilles Chevalier