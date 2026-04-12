Football : une victoire essentielle dans les dernières minutes pour le Crossing Schaerbeek contre le Royal Stockay Saint-Georges

Le Crossing Schaerbeek s’est imposé ce dimanche au terme d’un scénario fou. Les schaerbeekois se sont imposé 2-1 grace au but dans les dernières minutes.

Au début de la rencontre, les Schaerbeekois dominent, Stockay attend. C’est normal : le Crossing a besoin d’une victoire dans la course au maintien, alors qu’un nul pourrait arranger Stockay.

C’est en fin de première mi-temps que la rencontre se décante : l’inévitable Esteban Casagolda ouvre le score de la tête pour le Crossing Schaerbeek (1-0). Mais la joie n’est que de courte durée : quelques minutes plus tard, Loïc Besson égalise, seulement deux minutes après le but de Casagolda. C’est 1-1 à la mi-temps.

En deuxième mi-temps le Crossing continue de se créer des occasions mais n’arrive pas à marquer.

C’est finalement en toute fin de match que le Crossing va aller chercher une victoire essentielle dans la course au maintien. Noah Ferrera, le fils d’Emilio, encore entraîneur il y a quelques semaines, décoche une frappe qui vient libérer Schaerbeek, score final 2-1.

Le Crossing reste donc dans la course pour le maintien, prochain rendez-vous pour les Schaerbeekois, en déplacement à Charleroi.