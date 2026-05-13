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Costumes, décors… La Monnaie à la pointe des matériaux durables

Un prototype de chaussure entièrement constitué de mycélium, le réseau de racines des champignons, a été présenté à la Semaine du design de Milan. Il est le fruit d’une collaboration entre le chercheur et designer Lars Dittrich, de la VUB, et la chausseuse en cheffe de La Monnaie/De Munt, Marie De Ryck. Et vous allez le voir, l’opéra ne s’arrête pas là en terme de matériaux durables.

■Reportage d’Alice Dulczewski et Stéphanie Mira

►Lire aussi | La première chaussure entièrement constituée de mycélium est bruxelloise

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