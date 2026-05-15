FWB: le gouvernement valide l’organisation de la nouvelle première année du secondaire

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé vendredi en troisième et dernière lecture l’avant-projet de décret réformant l’organisation de la 1re année du secondaire dans le cadre du nouveau tronc commun.

Le texte entend y renforcer les apprentissages de base en y assurant 6 périodes de français-langues anciennes, 5 de mathématiques, 4 de langues, 3 de sciences, 4 d’histoire-géo, ainsi que 2 périodes dévolues au numérique et une à la FMTT (Formation Manuelle, Technique et Technologique).

Le futur décret entend aussi renforcer l’accompagnement des élèves présentant des difficultés d’apprentissage. Pour ce faire, des moyens complémentaires sont prévus: 220 équivalents temps-plein (ETP) en primaire et 140 ETP en 1re secondaire.

Conformément à la voie tracée il y a dix ans par le Pacte pour un enseignement d’excellence, la 1re année différenciée (qui accueillait jusqu’à présent les élèves ayant raté leur CEB, ndlr) est supprimée. Mais l’intégralité des budgets qui y étaient affectés seront récupérés pour assurer un “encadrement renforcé” aux élèves en difficultés.

Selon le cabinet de la ministre de l’Éducation Valérie Glatigny (MR), il s’agit de 24,5 millions d’euros (10.000 périodes-professeurs) au total sur base annuelle.

Conformément aux vœux de la nouvelle majorité MR-Engagés, la nouvelle première année du secondaire comptera deux journées de découvertes d’un métier et du monde du travail.

Ces activités seront organisées durant les “jours blancs”, ces journées durant lesquelles les cours ne sont pas donnés pour permettre aux enseignants de corriger des examens, d’organiser des conseils de classe ou des réunions pédagogiques. “L’objectif est de permettre à chaque élève de mieux se connaître, d’éventuellement découvrir de nouveaux intérêts et de faire des choix positifs et éclairés pour la suite de son parcours”, selon un communiqué de la ministre.

Cet avant-projet de décret sera soumis à l’examen et l’approbation de la commission Éducation du parlement de la FWB le 26 mai prochain, puis à la plénière.

Il doit entrer en application à la prochaine rentrée scolaire, fin août.

Belga