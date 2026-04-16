La première chaussure entièrement constituée de mycélium est belge

Un prototype de chaussure entièrement constitué de mycélium, le réseau de racines des champignons, sera présenté le week-end prochain à la Semaine du design de Milan, a indiqué jeudi la Vrije Universiteit Brussel (VUB) dans un communiqué. Il est le fruit d’une collaboration entre le chercheur et designer Lars Dittrich, de la VUB, et la chausseuse en cheffe de La Monnaie/De Munt, Marie De Ryck.

Le projet s’appuie sur les recherches menées sur les matériaux fongiques par un groupe de recherche en microbiologie. “L’équipe a développé la chaussure sur une période de deux ans par le biais d’un processus itératif qui a permis d’équilibrer la croissance naturelle du micro-organisme avec les performances souhaitées du matériau“, est-il expliqué dans le communiqué. “Le principal défi consistait à transformer un matériau qui s’était développé en feuilles plates en une semelle porteuse tridimensionnelle.”

►Lire aussi | Le champignon au service du packaging : Permafungi ouvre une usine à Forest

Pour mener à bien ce projet, Lars Dittrich a sélectionné deux souches aux propriétés différentes : l’une permet la croissance d’un matériau mousseux et modelable pour la semelle, tandis que l’autre produit une feuille de cuir plus élastique pour la tige.

L’innovation va au-delà du mycélium en tant que matériau de surface ou substitut du cuir et se concentre sur son utilisation en tant que composant structurel. “Il s’agit d’un objet conceptuel destiné à créer un cadre pour ce qui est actuellement possible avec le matériau“, a présenté Lars Dittrich.

En intégrant l’héritage artisanal de l’opéra à cette biotechnologie de pointe et reliant l’expérience pratique au laboratoire, Marie De Ryck estime avoir fait “un grand pas en avant pour faire de la chaussure biofabriquée une réalité fonctionnelle“.

Le prototype sera exposé à Dropcity, centre d’architecture et de design situé dans la gare centrale de Milan. L’objectif est de rendre la science derrière la chaussure tangible pour le public.

Belga – Photo : Lars Dittrich