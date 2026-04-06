À Auderghem, les garages s’ouvrent et les voisins se retrouvent

Plus de 200 habitations, des entrées de garage ouvertes sur la rue, et des voisins qui se retrouvent : la 6e édition du vide-garage organisé par l’association Auderghem en couleur a animé la commune ce week-end.

Le concept est né en 2021, en plein Covid, avec l’idée de créer du lien tout en respectant les mesures sanitaires. L’événement a depuis trouvé son public. Vaisselle, déco, peluches, vases — on y vend “tous les petits brols qu’on peut trouver dans une maison”.

Au-delà du tri et des bonnes affaires — un cadre, un coussin et une écharpe pour 1,70 € —, le vide-garage est surtout devenu un moment de convivialité entre voisins. “On discute, on troque, les enfants participent”, témoigne Iris, présente depuis la première édition.

Pour les organisateurs, c’est l’enjeu central : “Créer du vivre ensemble et du bien-être dans la commune.”

■ Reportage de Sarah Uenten