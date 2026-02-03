Un député bruxellois de la Team Fouad Ahidar utilise son assistant parlementaire à des fins privées

Ilyas El Omari a été élu le 9 juin 2024.

Le député bruxellois Ilyas El Omari utilise son assistant parlementaire à des fins privées, revèlent ce mardi nos confrères de Bruzz. Ils pointent par exemple “achat de viande, facturation, vente de voiture ou location immobilière”

Le Molenbeekois a recueilli 1.802 votes de préférence le 9 juin 2024. Il a ensuite fait l’actualité pour avoir des connaissances lacunaires du néerlandais malgré son élection sur la liste néerlandophone. En 2024, il a déposé quatre questions parlementaires dans l’hémicycle, aucune en 2025.

D’après les documents que nos confrères ont pu consulter, les instructions données par El Omari au salarié du parlement qui travaille pour lui semblent difficilement compatibles avec les exigences du mandat politique.

Ainsi, les employés devaient gérer les factures de l’entreprise du député, effectuer les paiements de sécurité sociale, organiser la vente d’une voiture de la compagnie de taxis, enregistrer les commandes de viande dans les comptes, sous-louer un bien immobilier ou ouvrir des comptes bancaires.

Et certaines missions demandaient une responsabilité supplémentaire. Un employé aurait même dû relancer la boucherie en difficulté d’El Omari, située rue Blaesstraat, en lui trouvant un nouveau gérant.

Contacté par nos confères de Belga, Fouad Ahidar répond que le personnel parlementaire travaille exclusivement pour le Parlement. « Ils ont fait leur travail correctement. » Le fait qu’ils aient également effectué d’autres tâches pour les sociétés privées d’El Omari « n’a rien à voir avec cela. On leur a clairement demandé de bien séparer les activités. » Concernant le travail parlementaire d’Ilyas El Omari, Ahidar déclare : « Omari fait ce qu’il peut. Il fait sa part et apprend. »

Fouad Ahidar affirme qu’il appartient à la police ou au parquet de mettre à jour d’éventuelles irrégularités dans les activités du député.

Rédaction et Belga