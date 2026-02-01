Formation bruxelloise : Les vétos à l’égard de la Team Ahidar sont levés sous conditions

Les vétos exprimés depuis des mois par plusieurs partis à l’égard de la Team Fouad Ahidar ont été levés, sans pour autant que leurs réticences aient totalement disparu, est-il ressorti dimanche d’une vaste table-ronde entre mandataires, à l’invitation d’un collectif citoyen.

Ceux-ci se sont aussi très majoritairement prononcés pour la mise en place d’un duo francophone/néerlandophone de démineurs pour tenter de renouer le fil d’un dialogue nécessaire pour former un gouvernement de plein exercice.

Les choses sont moins claires quant à la composition de ce duo.

Les différentes formations ont majoritairement soutenu la piste d’un duo MR-Groen. La perspective de voir ce duo entrer en selle dans l’immédiat est devenue beaucoup plus floue lorsque l’ex-formatrice Groen Elke Van den Brandt, déjà actrice de ce genre d’exercice au cours des derniers mois a conditionné cela à la levée des tabous des derniers mois : celui à l’égard de la TFA peut être levé, mais pas au prix de concession au principe de la neutralité de l’État, notamment aux yeux du MR et de DéFI ; celui, notamment du PS, d’Ecolo, et de Défi à l’égard de la N-VA qui n’a pas vraiment disparu.

Le PS a rappelé son opposition au projet politique de confédéralisme de la N-VA. Alain Maron (Ecolo) a quant à lui souligné que chez les Verts francophones, ce genre de position dépendant d’une assemblée générale.

Hormis le PTB, tous semblent d’accord sur le papier sur le principe d’une économie budgétaire d’un milliard d’euros.

Les représentants des formations du Parlement bruxellois (hormis le Vlaams Belang pas invité) se sont rencontrés pour la première fois ensemble autour d’une même table à l’appel d’un collectif incluant les mouvements “We are Brussels” et Respect Brussels” ainsi qu’un large panel d’acteurs (employeurs, services sociaux, monde artistique et académique, et comités de quartier de la capitale).

Belga