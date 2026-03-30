Suppression des primes Activa : quelles conséquence pour l’emploi ?

La suppression des primes Activa à Bruxelles suscite de nombreuses inquiétudes, tant du côté des travailleurs que des entreprises. Ces aides à l’embauche visaient principalement à faciliter l’accès à l’emploi pour les publics les plus fragilisés, comme les jeunes ou les chômeurs de longue durée. Leur disparition pourrait donc avoir des conséquences importantes sur le marché du travail bruxellois.

“L’écosystème bruxellois est composé en grande majorité de PME, ou de micro-entreprises. Il faut vraiment les soutenir. La suppression de ces primes pourraient avoir des conséquences. On sera attentif sur le passage d’un système à un autre. Il n’a pas été discuté de suppressions ad vitam aeternam, mais de réfléchir à un nouveau système.” explique Julie Lambotte, conseillère pour les matières économie, emploi et formation au sein de l’UCM Bruxelles .

Du côté de Florence Lepoivre, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, cette suppression n’est pas la plus grave: “Nous aussi on est conscient qu’il faut faire quelque chose pour le budget de la région. C’est la répartition entre dépenses et recettes qui nous pose question. C’est aussi la trajectoire budgétaire. Pourquoi faut-il absolument arriver à l’équilibre en 2029? C’est plus que ce que toutes les autres entités du pays font. Pourquoi à Bruxelles on doit être les meilleurs élèves tout à coup? Concernant les primes activa, une étude a montré qu’elles ne profitaient pas aux bruxellois. C’est peut-être la moins mauvaise mesure pour nous. ”

Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement bruxellois: quels enjeux?

C’est la feuille de route de toute une législation. La déclaration de politique régionale et le budget qui l’accompagne. Avec elle, la promesse d’une orientation politique claire… Premier axe : l’emploi. Au programme: plus de contrôle, de suivi et un objectif à terme de 70 % de taux d’emploi.

Deuxième point: faire du site d’Audi Forest et du port des zones franches. A la clé : des avantages fiscaux et administratifs pour les entreprises. Mais certains points de la déclaration de politique régionale inquiètent. Deux tiers de budget en moins pour le réseau international de hub.brussels ou encore 5,7 millions d’euros de subsides en moins pour visit.brussels en 2026…

Le nouveau gouvernement bruxellois envisage également de tourner la page des primes à la rénovation au profit de prêts à taux préférentiels.

Une politique de déclaration régionale encore floue sur certains points. La patronne d’Actiris dénonce l’absence de cadre de travail adéquat. Cristina Amboldi a remis sa démission. Elle reproche aussi le manque d’écoute et de respect du monde politique pour ses administrations.

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