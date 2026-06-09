FWB: la majorité MR-Engagés repousse un texte réclamant la transparence sur les voyages ministériels

La majorité MR-Engagés a repoussé mardi en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une proposition de résolution plaidant pour une plus grande transparence sur le coût des voyages ministériels à l’étranger.

Le texte, déposé par l’opposition PTB, entendait faire suite à la polémique née en avril dernier autour du voyage de la ministre-préisidente Elisabeth Degryse (Engagés) au Canada où elle avait emmené une importante délégation aux frais de la FWB. Le coût de cette mission -plus de 400.000 euros- n’avait pas été communiqué d’emblée par la ministre, ce qui avait alimenté les critiques de l’opposition marxiste à l’heure où le gouvernement impose une série d’économies à tous les secteurs de la FWB.

La résolution rejetée proposait que chaque voyage fasse l’objet d’une diffusion proactive du coût estimé ainsi que du nombre de participants, avec rectification a posteriori si nécessaire, comme cela se pratique en Suède.

La majorité MR-Engagés a toutefois rejeté l’initiative mardi. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) a notamment déploré un texte “malveillant” visant à jeter le “discrédit” sur les déplacements ministériels en tendant à les faire passer pour des “voyages d’agrément”. “C’est une approche dangereuse“, a jugé le libéral.

Avec Belga – Photo Belga (20 avril 2026)