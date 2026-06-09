Samuel Cogolati quitte la politique et prend la tête de Caritas Belgique

Samuel Cogolati va quitter la politique et devenir le nouveau directeur général de l’ONG humanitaire Caritas Belgique, active dans la défense des migrants, annonce-t-il dans un entretien à La Libre mardi.

Il prendra ses fonctions le 1er septembre, après un écolage auprès de l’actuel directeur général, Luc Van Haute, qui souhaite passer le relais à 67 ans. L’ancien coprésident d’Ecolo quittera par ailleurs son mandat de conseiller communal à Huy “afin d’éviter toute confusion avec sa mission à la tête de Caritas”.

“Je change de casquette, c’est vrai, mais mon combat sur le fond reste le même. Je vais servir les valeurs reposant sur les droits humains, sur la dignité humaine et des personnes migrantes“, déclare-t-il notamment.

Belga