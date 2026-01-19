L’Open Vld devient Anders: “Nous allons faire de la politique autrement”

L’Open Vld change de nom et va désormais animer le paysage politique sous l’appellation “Anders”, que l’on peut traduire en français par “autrement” ou “différemment”. Le président des libéraux flamands, Frédéric De Gucht, l’a annoncé lundi en début de soirée lors de la réception de Nouvel An du parti, à la salle de La Madeleine à Bruxelles.

En pleine déroute depuis les élections de 2024, le parti libéral flamand cherche à se réinventer, depuis les rangs de l’opposition. Un exercice qui avait débuté avec Eva De Bleeker, qui a cependant jeté l’éponge à l’été 2025 après un an seulement à la présidence. Frédéric De Gucht, qui lui a succédé, annonce lundi que le changement va bien au-delà d’un nouveau nom: “Nous allons faire de la politique autrement“, assure-t-il. “Nous repartons d’une page blanche.”

Le parti annonce la couleur via un communiqué publié en parallèle de la réception de Nouvel An: “Assez des petits rêves. Il faut voir plus grand”. Il avait été reproché à Eva De Bleeker, justement, de défendre un libéralisme s’accommodant trop, pas assez radical ni idéaliste, en quelque sorte.

“Anders” revendique en revanche “de l’ambition”. “Nous choisissons un État qui ne s’immisce pas trop dans la vie des gens“, précise le parti. “Et nous croyons que l’esprit d’entreprise rend le monde meilleur. Nous traduisons cela en trois piliers: s’épanouir, dégraisser et entreprendre.”

Belga – Photo Belga