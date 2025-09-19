Les premières réactions francophones à l’invitation de David Leisterh sont positives

Les premières réactions du côté des Engagés et du PS à l’invitation lancée vendredi matin par le chef de file du MR David Leisterh à entamer des négociations budgétaires se sont révélées positives.

“Les négociations vont pouvoir commencer. Cette annonce, c’est avant tout un énorme soulagement pour la population bruxelloise, ses entreprises, ses associations. Nous nous réjouissons de pouvoir enfin commencer à préparer un projet pour les Bruxellois et les Bruxelloises”, a réagi le président des Engagés Yvan Verougstraete sur “X”. “Bruxelles est une pépite qui mérite de retrouver tout son éclat”, a ajouté celui qui avait endossé une mission de facilitateur au cours des dernières semaines, pour tenter de débloquer la situation politique dans laquelle la Région-capitale est enlisée.

“Il a fallu être patient et cela n’a pas toujours été facile mais je tiens à remercier nos partenaires pour leur confiance ainsi que pour les échanges respectueux et constructifs des dernières semaines”, a commenté M. Verougstraete dans ce contexte. D’après celui-ci, les Engagés regrettent toutefois que le CD&V ne puisse être associé à la démarche pour l’instant mais “nous espérons qu’une solution pourra être trouvée dans les prochains jours pour compléter la majorité néerlandophone”, a-t-il conclu.

Le chef de file de l’Open VLD bruxellois, Frédéric De Gucht, a également réagi de manière positive.

“Nous attendons avec impatience le début des discussions”, a-t-il déclaré dans une réaction à Belga. “Enfin, on va aborder le fond du sujet. Je suis également heureux que l’on nous écoute enfin et que l’on soit prêt à réaliser des économies drastiques”, a ajouté le président bruxellois de l’Open VLD.

Le PS bruxellois devrait quant à lui réunir son Bureau dans les heures à venir. Une voix positive s’est cependant fait entendre: celle du député fédéral Ridouane Chahid pour qui “l’ouverture de ces discussions sur le budget régional constitue une étape essentielle pour enfin prendre les décisions qui s’imposent”. “Bruxelles doit relever des défis majeurs, aujourd’hui comme demain, et c’est uniquement par la négociation et la recherche de compromis que nous pourrons dégager les choix nécessaires pour renforcer notre Région et répondre aux attentes des Bruxelloises et des Bruxellois. Ne perdons plus de temps : nous le devons aux Bruxellois”, a commenté celui-ci.

“C’est une bonne étape qui est enfin franchie.” a lancé Elke Van den Brandt, cheffe de file de Groen, première formation néerlandophone à Bruxelles. “Groen abordera les discussions avec un esprit ouvert et analysera plus en détail les propositions des partis francophones. Les défis à relever pour rendre notre ville plus sûre, plus verte et plus respirable, y compris sur le plan financier, sont considérables. Nous devons maintenant examiner les meilleures options pour y parvenir”.

“Nous nous mettons enfin à la table des négociations. L’impasse est rompue et nous pouvons désormais préparer le budget 2026. C’est le seul choix possible pour assurer l’avenir de Bruxelles”, a commenté Ans Persoons, cheffe de file bruxelloise de Vooruit. “Nous savons qu’un effort d’un milliard d’euros est un exercice difficile, mais oser réformer Bruxelles est une priorité. Il faudra désormais faire preuve de détermination pour rendre la capitale plus sûre, plus propre et plus abordable”, a-t-elle ajouté.

