Le PTB en tête des intentions de vote à Bruxelles selon un sondage

Le PTB vire en tête des intentions de vote à Bruxelles tandis que le Vlaams Belang fait de même en Flandre, ressort-il du Grand Baromètre Le Soir-RTL info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws publié vendredi soir.

En Wallonie, le PS conforte sa première place acquise lors des deux précédents baromètres trimestriels. Les mouvements d’intentions de vote les plus importants par rapport au précédent sondage sont observés dans la capitale, qui ne dispose toujours pas d’un nouveau gouvernement.

Le PTB y devient le premier parti avec 20,6% des intentions de vote, juste devant le PS et ses 20,3%. Le MR est en baisse avec 16,9 % et perd 4,5 points par rapport au baromètre de juin dernier. Pour obtenir un moins bon résultat, il faut remonter à mars 2021 (16,4 %).

A Bruxelles, Les Engagés conservent leur quatrième place (9,7%, +0,5 point) devant Ecolo (9,5%, +2,1 points) et DéFI (3,8%), sous le seuil électoral pour le deuxième sondage consécutif. Côté néerlandophone, Vlaams Belang (4,3 %), la N-VA (3,2 %) et Groen (2,9 %) occupent le podium. La Team Fouad Ahidar dévisse et passe de 2,5 % à 0,6 %.

En Flandre, le Vlaams Belang repasse devant la N-VA, pour la première fois depuis les élections de juin 2024. Le parti d’extrême-droite enregistre 26,7% des intentions de vote contre 23,4% pour les nationalistes flamands. Derrière, Vooruit (13,6%) et le CD&V (13,4%) continuent de se disputer la troisième place. Le PVDA pointe à 9,1% devant Groen (7,3%) et l’Open Vld (5,7%). En Wallonie, le PS conforte sa première place acquise lors des deux précédents baromètres trimestriels avec 26,2% des intentions de vote. Il dépasse désormais le MR de 2,3 points (23,9%), un écart qui reste léger mais qui s’accroit. Le PTB (18,4%) ravit de peu la troisième place aux Engagés (18,2%). Ecolo ferme la marche avec 7,7%.

Les personnalités les plus populaires en Wallonie et à Bruxelles sont l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès et son successeur au 16, rue de la Loi, Alexander De Croo. Le président du PS Paul Magnette est troisième. En Flandre, trois personnalités de la N-VA occupent le podium : Bart De Wever, Zuhal Demir et Theo Francken. Ce sondage Ipsos a été réalisé en ligne du 16 septembre au 23 septembre 2025 auprès de 2.600 répondants, soit 1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale est de +-3,1 en Wallonie, +-3,1 en Flandre et de +-4,0 à Bruxelles.

