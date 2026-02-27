Le Parlement bruxellois accorde sa confiance au gouvernement Dilliès
La confiance s’est jouée majorité contre opposition.
Le Parlement bruxellois a accordé vendredi sa confiance au gouvernement MR, PS, Engagés, Groen, Anders, Vooruit, soutenu de l’extérieur par le CD&V. Le feu vert au nouvel exécutif bruxellois formé après quelque 615 jours de crise et dirigé par le libéral Boris Dilliès a été obtenu majorité contre opposition, par 51 voix pour et 27 contre.
Boris Dilliès avait lu sa déclaration de politique générale lundi. A l’occasion des débats, l’opposition avait décoché mardi ses premières flèches: “gouvernement d’austérité”, manque de chiffres, de calendrier, de programmation budgétaire claire. Resté sur des considérations très générales, Boris Dilliès ne l’avait visiblement pas convaincue, à l’occasion des répliques. Cela a été répété brièvement vendredi matin par les principaux chefs de file des opposants, à l’occasion du vote.
Belga