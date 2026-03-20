Laure Lita (MR) devient échevine de l’économie et de l’emploi à Schaerbeek

À la suite de la nomination d’Audrey Henry au poste de secrétaire d’État régionale et de la désignation de Martin de Brabant en tant que bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Laure Lita entrera comme échevine au collège, a annoncé vendredi le MR.

Mme Lita exercera les compétences de la Dynamisation économique, de l’Emploi, de la Culture et du Patrimoine. “Schaerbeekoise depuis toujours”, Laure Lita avait été élue au conseil communal en 2024. Elle était devenue cheffe de groupe MR/Les Engagés. La nouvelle échevine était par ailleurs conseillère pour le groupe MR au parlement bruxellois depuis 2019.

La nouvelle échevine “entend inscrire son action dans une dynamique de proximité et de résultats concrets: soutien actif aux entrepreneurs et aux commerçants locaux, valorisation ambitieuse du tissu culturel schaerbeekois”, fait valoir le MR dans un communiqué.

Belga