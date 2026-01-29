Gouvernement bruxellois : quel regard portent les jeunes sur la crise politique ?

La Région bruxelloise est une région à part entière. Mais depuis sa création, elle a connu de nombreuses péripéties. Néhémie Lusakumunu et Bram Feyaerts étaient les invités de Bonsoir Bruxelles. Ils nous ont donné leur avis sur la crise que connait actuellement la Région. Mais ils ont également donné leur ressenti par rapport à l’avenir de la Région bruxelloise.

Vu la crise politique que connaît la région, les jeunes responsables politiques ont décidé d’agir pour tenter de trouver des pistes de solutions pour sauver Bruxelles. Ils ont décidé d’organiser une table ronde intitulée : “Et si les jeunes étaient la solution pour débloquer Bruxelles“. Les jeunes Bruxellois veulent s’unir et dépasser tous les clivages politiques avec comme seul objectif , l’intérêt de la Région. Tous les partis ont accepté l’invitation à l’exception du Parti Socialiste et d’Ecolo.

Pour ces jeunes engagés en politique, cette situation de crise fait du mal aux jeunes mais aussi aux nombreux Bruxellois. Néhémie Lusakumunu explique : “Ce qui est le plus important, c’est le message que l’on veut envoyer nous en tant que nouvelle génération. On trouvait donc important de pouvoir proposer cette initiative en faisant asseoir tous les jeunes, de différentes sensibilités politiques afin de discuter ensemble de l’avenir Bruxelles”. Bram Feyaerts rajoute : “On doit créer une initiative pour les jeunes. Tout ce qui se passe pour le moment renvoie une image négative de Bruxelles. Je pense que les jeunes peuvent faire changer les choses pour donner une image plus positive de Bruxelles. “

Quant aux rapports entre francophones et néerlandophones chez les jeune engagés en politique, nos deux invités nous ont expliqué que cela se passait beaucoup mieux que chez leurs aînés. La N-VA a été invitée aux discussions de la table ronde et elle a accepté l’invitation. ” Nous voulons travailler pour tenter de résoudre les problèmes à Bruxelles. Nous devons être autour de la table parce qu’il y a des jeunes Bruxellois qui ont voté pour la N-VA tout comme pour le MR” affirme Bram Feyaerts.

■ Une interview de Néhémie Lusakumunu et Bram Feyaerts au micro de Fabrice Grosfilley et Maria Bemba dans Bonsoir Bruxelles