Frédéric De Gucht (Open VLD): “Si les autres partis trouvent que je dois prendre un rôle, je suis prêt”

Frédéric De Gucht (Open VLD) se dit prêt à contribuer à la formation d’un gouvernement bruxellois, tout en affirmant ne pas briguer de rôle officiel.

Le négociateur bruxellois Frédéric De Gucht (Open VLD), qui avait refusé la proposition d’Yvan Verougstraete de coalition à 7, confirme être “prêt” à prendre un rôle dans la formation d’un gouvernement, sans le réclamer pour autant. “Je ne demande pas qu’on me le demande. Je ne cherche pas à avoir un nom ou un rôle spécifique (…) Je n’ai pas pris l’initiative formelle d’essayer de faire des bilatérales ou des réunions organisées. Je suis en contact avec plusieurs acteurs chaque semaine, depuis plusieurs mois pour essayer de trouver une sortie dans ce nœud gordien“, dit-il à Fabrice Grosfilley ce vendredi matin lors de l’émission Bonjour Bruxelles.

La veille, le Parti Socialiste assurait dans un communiqué que “l’Open VLD se propose désormais de relancer seul d’énièmes bilatérales“, et qu’il “ne saurait être question de recommencer à zéro le travail conséquent réalisé par le facilitateur depuis plusieurs semaines“. Le PS appelle à “se pencher en priorité sur l’élaboration d’une trajectoire budgétaire”.

Le candidat à la présidence de l’Open VLD répond ce matin: “Cela fait des mois que tout le monde doit écouter le diktat du PS. Ça ne sera pas le cas avec moi. Élaborer un budget, c’est former un gouvernement. Et un gouvernement, c’est l’aboutissement d’une négociation. Ce n’est pas le début d’une négociation“.

■ Interview de Frédéric De Gucht dans Bonjour Bruxelles