Formation bruxelloise : DéFI s’inquiète de ne voir aucune de ses quatre balises rencontrée

À la veille de l’ouverture de négociations budgétaires à Bruxelles, DéFI s’est inquiété lundi de constater qu’aucune des balises qu’il a fixées n’est rencontrée.

Par voie de communiqué, les amarantes ont fait savoir qu’ils rappelleront celles-ci au formateur bruxellois Yvan Verougstraete: une “vraie majorité” au Parlement, pour adopter des réformes structurelles; un engagement ferme sur un retour à l’équilibre budgétaire, pour garantir la pérennité des services publics neutres et l’autonomie de la Région; une trajectoire pluriannuelle, pour atteindre cet objectif; et une “véritable loyauté des partenaires”.

Pour DéFI, ces balises ne cessent de s’éloigner après le choix du CD&V, “pourtant de la même famille politique que les Engagés”, de l’opposition, l’absence d’annonce par l’Open VLD de sa “pleine participation” et le souhait affiché par le formateur de se cantonner à travailler au budget 2026. “En prévoyant un budget et des réformes urgentes uniquement pour les douze prochains mois, le formateur prépare en effet une porte de sortie à quiconque ne souhaiterait plus assumer ses responsabilités en portant jusqu’à la fin de la mandature des mesures d’économie qui seront difficiles“, a commenté la présidente de DéFI, Sophie Rohonyi.

“Nous répétons depuis plus d’un mois au formateur que seul un gouvernement de plein exercice et disposant d’une majorité au Parlement pourra exécuter les réformes structurelles dont Bruxelles a urgemment besoin: rationalisation de l’administration et de l’appareil politique bruxellois, neutralité des services publics, réorientation des primes Rénolution, accompagnement renforcé des chercheurs d’emploi, simplification administrative pour les PME, soutien au logement abordable… Or, nous ne savons toujours pas clairement dans quelle pièce nous jouons, avec quelle majorité et quelle vision. Il est temps que le formateur apporte des clarifications“, a-t-elle ajouté.

Belga – Photo Belga