Caroline Désir sur l’Arizona : “La situation économique confirme nos pires craintes”

Député fédérale PS, Caroline Désir était l’une des invitées de Bonjour Bruxelles.

Invitée ce mardi matin de Bonjour Bruxelles, Caroline Désir, députée fédérale PS, s’est dite “inquiète” sur la situation économique consécutives aux premières réformes menées par le gouvernement Arizona. “Le déficit budgétaire dérappe complètement, le cout de la vie augmente pour tout le monde et le chômage repart à la hausse en Wallonie“, indique-t-elle. Elle constate que “la situation économique se dégrade et la situation budgétaire ne s’améliore pas“, ce qui “confirme nos pire craintes“.

Plutôt qu’une réforme comme celle de la limitation des allocations de chomage, la socialiste plaide pour “un accompagnement vers l’emploi, qui aurait apporté de meilleurs résultats” pour augmenter le taux d’emploi.

Elle demande également au gouvernement fédéral de revoir sa copie pour permettre “de prévoir une exception dès aujourd’hui” pour les aidants-proches : “Nous les avons incité à revoir leur copie, cela a été balayé d’un revers de la main. Créer un statut va durer des mois, il faut dès aujourd’hui prévoir une exception“.

Le retour à la solution initiale PS – MR ?

Sur la situation politique bruxelloise, le PS pourrait-il faire partie du duo à venir de médiateur ? Si un duo PS-Anders a été évoqué, elle balaye cette hypothèse : “Anders a d’ores et déjà dit non“. Elle poursuit : “Nous avons essayé de mettre de l’huile dans les rouages, nous avons participé à toutes les initiatives et toutes les invitations (…) Ahmed Laaouej n’a pas besoin d’un titre pour être l’artisan d’une solution. Un retour à la solution PS – MR serait logique, nous l’avons toujours dit”

► Interview de Fabrice Grosfilley