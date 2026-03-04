Boris Dilliès a officiellement rejoint le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) a formellement intégré mercredi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il y exercera la compétence de la Recherche scientifique. Le Bruxellois a prononcé le serment légal mercredi après-midi devant les députés de la FWB réunis en séance plénière. M. Dilliès prend la succession du ministre-président wallon Adrien Dolimont (MR également) qui détenait ce portefeuille de la Recherche depuis le début de la législature en juillet 2024. Avec cette arrivée, le gouvernement de la FWB compte à présent 3 ministres bruxellois sur un total de 6 ministres.
Belga