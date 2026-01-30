600 jours sans gouvernement : “1,8 milliard pour la fonction publique, ça n’est pas tenable”

Lors de notre édition spéciale “600 jours sans gouvernement ”, Clémentine Barzin (MR) a insisté sur la nécessité de réduire les dépenses publiques de la Région.

“La dette a triplé. Elle atteint aujourd’hui 14,5 milliards pour notre petite région dont le budget est de 7,5 milliards,” affirme la députée bruxelloise. Elle souligne également une hausse du personnel régional de 34 % en cinq ans et évoque le chiffre de 22 000 fonctionnaires, estimant que l’augmentation des moyens n’a pas permis d’enrayer la pauvreté ni les difficultés économiques.

Excluant de nouvelles taxes, elle avance qu’un système de moratoire doit être installé dans la fonction publique. “Ça veut dire que pour des personnes qui partent à la retraite, on ne remplace pas systématiquement.” L’objectif, selon elle, est de réduire progressivement les effectifs via les départs naturels, en misant davantage sur la mobilité interne.

“1,8 milliard pour la fonction publique, ça n’est pas tenable” ajoute-t-elle, en référence à la part du budget régional consacrée aux agents publics. Pour le MR, l’effort budgétaire à fournir — qu’elle chiffre à un milliard d’euros ou plus — doit porter quasi exclusivement sur les économies, avec une grande prudence vis-à-vis des recettes.