Yvan de Beauffort, conseiller communal à Schaerbeek, est subitement décédé à 50 ans

Yvan de Beauffort, conseiller communal à Schaerbeek et figure publique importante de la commune, est décédé à l’âge de 50 ans. D’après les informations de La Libre, le père de famille a fait un malaise ce matin au retour d’une séance de jogging.

Il était également professeur d’économie à la Solvay Business School et administrateur des Cliniques Saint-Luc et de Sibelga.

L’émotion est vive chez les libéraux bruxellois: “Je suis sous le choc”, a réagit Audrey Henry, bourgmestre de Schaerbeek, auprès de nos confrères de La Libre.

La rédaction – Photo : Belga Image (2018)