Yurbise, Askip, En Bref… Qui sont ces newsfluenceurs qui bousculent le journalisme ?

Ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes et leurs publications cumulent des millions de vues. Mais qui sont ces journalistes influenceurs qui séduisent les nouvelles générations ? Rencontre avec Noah Bundula (Askip) et Adrien Goffin (En Bref), invités sur le plateau de Bonsoir Bruxelles.

À seulement 21 ans, Noah Bundula et Adrien Goffin comptabilisent respectivement 39 800 et 32 000 abonnés sur leurs comptes Instagram, qu’ils alimentent en parallèle de leurs études en journalisme à l’IHECS (Hautes Études des Communications Sociales).

Une passion dévorante, pour l’instant bénévole. “L’objectif, c’est d’arriver à en vivre. Mais pour l’instant, j’ai dû gagner deux euros, à peine de quoi me payer un sandwich à l’IHECS”, ironise Adrien Goffin fondateur du média engagé En Bref. Si Noah Bundula peut compter sur quelques partenariats, ils sont insuffisants à ce stade pour pouvoir en vivre pleinement. “J’aimerais beaucoup pouvoir en faire mon métier. J’ai une liberté totale grâce à mon média mais la question du financement reste un véritable enjeu“, confirme le fondateur du compte Instagram Askip.

Le phénomène est mondial. Dans certains pays, les newsfluenceurs se sont imposés dans l’espace médiatique ces dernières années, jusqu’à concurrencer les médias traditionnels. Avec plus de cinq millions d’abonnés sur Instagram, le pionnier français, HugoDécrypte a désormais plus de visibilité que les grandes chaînes d’informations. Son parcours en fait rêver plus d’un : en 2015, il se filmait dans sa chambre d’étudiant. Aujourd’hui, il emploie une quarantaine de personnes, dont une quinzaine de journalistes.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h.

■ Une interview de Noah Bundula et Adrien Goffin au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.