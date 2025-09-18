Passer la navigation
Women’s Europa Cup : Anderlecht étrille encore l’Aris Limassol et passe au deuxième tour qualificatif

Les Mauves se sont ainsi qualifiées pour le deuxième et dernier tour préliminaire.

Déjà large vainqueur 0-5 au match aller, Anderlecht a de nouveau étrillé (9-0) les Chypriotes de l’Aris Limassol, mercredi, dans le match retour du premier tour qualificatif de la Women’s Europa Cup, la nouvelle compétition européenne de clubs féminins de football créée par l’UEFA.

Mickaella Cardia (1e, 35e, 75e, 77e), Nikki Ijzerman (18e), Rimante Jonusaite (44e), Amelie Delabre (45e+1), Vigdis Kristjansdottir (73e, 83e) ont permis au RSCA Women, vice-champion de Belgique, de l’emporter à Deinze face au deuxième du dernier championnat de Chypre. Le tirage au sort du deuxième tour qualificatif aura lieu vendredi à 14h00 à Nyon, en Suisse. Ce tour se déroulera les 7-8 et 15-16 octobre.  Après ces deux tours de qualification, la compétition commencera à partir des huitièmes de finale. Tous les tours, y compris la finale, se joueront en aller-retour. Les huitièmes auront lieu les 11-12 et 19-20 novembre.

Belga

18 septembre 2025 - 06h46
