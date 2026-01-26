Woluwe-Saint-Pierre : SportCity se dote d’un deuxième terrain de hockey

Les travaux débuteront le 4 mai et s’étendront jusqu’au début du mois de septembre.

Le complexe sportif SportCity, à Woluwe-Saint-Pierre, s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’aménagement officiel d’un deuxième terrain de hockey. Le projet prévoit une réorganisation complète du site : le terrain de football et la zone intégrant la piste d’athlétisme seront inversés afin de permettre l’installation du nouveau terrain. Concrètement, les actuels terrain de football et piste d’athlétisme laisseront place à un terrain de hockey et un terrain de football réaménagé, répondant à l’évolution des besoins sportifs du complexe.



Contrairement au projet initial, la piste d’athlétisme ne disparaît pas totalement. Trois couloirs seront conservés, complétés par un parcours de course autour des deux terrains. Les athlètes bénéficieront par ailleurs d’un accord avec le stade Fallon, où des créneaux horaires ont été réservés pour le club.

Autre nouveauté attendue : le clubhouse fera peau neuve dès le 1er mars. Sa gestion sera reprise par Mathieu Léonard et Julien Putman, déjà connus pour plusieurs établissements dans la commune comme Baballe, Plouf, Bloem, farine ou encore Coincoin.

