Woluwe-Saint-Pierre : le couvent du Chant d’Oiseau a trouvé repreneurs

Le lieu abritera deux projets qui viennent en aide aux plus fragiles.

D’un côté, Les Foyers de L’Arche Bruxelles, qui y regrouperont leurs cinq maisons aujourd’hui dispersées à Etterbeek. Ces foyers accueillent des adultes porteurs de handicap et trouveront ici un nouveau cadre de vie.

De l’autre, la société JCX Immo prévoit la création d’une vingtaine de logements destinés aux personnes âgées, avec un espace de soins intégré. Un projet dans la lignée de leur précédente initiative à visée intergénérationnelle.

Le site de près de deux hectares et demi sera rénové dans le respect de son architecture Art nouveau. Aucun bâtiment supplémentaire ne viendra altérer le parc : il sera simplement réorganisé, séparé en deux, pour accueillir ces nouveaux usages.

Pendant ce temps, les franciscains poursuivent leur mission ailleurs, en rejoignant la paroisse de Saint-Gilles. Les sœurs Clarisses, elles, ont déjà quitté les lieux pour s’installer dans une maison de repos à Uccle. Quant à la Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau, centre bien connu pour ses séminaires, elle fermera définitivement ses portes en 2027.

BX1 – Photo : Belga