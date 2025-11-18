Woluwe-Saint-Pierre : deux écoles de différents réseaux vont fusionner

Le centre scolaire Eddy Merckx et l’athénée royal Crommelynck vont fusionner.

La fusion entre l’athénée royal Crommelynck, école dont Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) est le pouvoir organisateur, et le centre scolaire Eddy Merckx, dont la commune de Woluwe-Saint-Pierre est le pouvoir organisateur, est une première entre deux écoles de réseaux différents, avec des pouvoirs organisateurs différents.

Les deux écoles présentaient l’avantage d’être situées à moins de 500 mètres l’une de l’autre. “C’est le premier projet de fusion pour l’enseignement ordinaire“, a déclaré Olivier Doyen, administrateur général ad intérim de WBE. D’autres projets de ce type avaient déjà été réalisés par WBE dans l’enseignement pour adultes.

“C’est un projet qui va produire un enseignement de qualité sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. C’est un élément essentiel qui permet de stabiliser et de pérenniser notre enseignement, celui de WBE et celui de la commune. C’est un partenariat à long terme“, a ajouté Olivier Doyen.

Le nouvel ensemble scolaire proposera un cursus regroupant enseignement général, technique et professionnel, pour une capacité d’environ 800 élèves. “C’est aussi positif pour les enseignants“, a ajouté le bourgmestre, invoquant qu’il n’y aurait aucune perte d’emploi. Les acteurs ont souligné que la fusion nécessitera très peu de travaux, et que l’ensemble sera prêt pour la rentrée scolaire 2026-2027.

Belga