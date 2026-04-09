Woluwe-Saint-Lambert lance l’enquête publique sur l’avenue Georges Henri

L’enquête publique sur le projet communal de réaménagement de l’avenue Georges Henri, à Woluwe-Saint-Lambert, a débuté mercredi 8 avril et se poursuivra jusqu’au 7 mai. La commission de concertation est, elle, fixée au 22 mai. La demande concerne le tronçon situé entre les numéros 164 et 392 de l’avenue, dans le cadre d’un projet porté par la commune.

Woluwe-Saint-Lambert veut y réaménager l’espace public de façade à façade afin d’améliorer le confort et la sécurité des modes actifs, de renforcer la gestion des eaux et la végétalisation, avec la plantation de 41 arbres supplémentaires et l’abattage de huit arbres. Le projet vise aussi à accroître l’attractivité commerciale du quartier, tout en maintenant, selon la commune, un équilibre entre mobilité, environnement et stationnement.

Critiques de l’opposition

Le dossier s’inscrit dans un plan plus large de revitalisation de l’avenue. Dans sa note explicative, la commune met en avant un réaménagement pensé en plusieurs zones, avec notamment une continuité piétonne renforcée entre l’avenue du Prince Héritier et le square Meudon, des espaces davantage déminéralisés autour de la place Degrooff et de la Métairie Van Meyel, ainsi qu’un renforcement du stationnement vélo. La commune présente ce chantier comme l’un des projets majeurs de la mandature.

Dans l’opposition, Ecolo a critiqué mercredi certains des arbitrages retenus. Julien Tuerlinckx estime que la priorité devrait aller aux piétons. Selon lui, l’étude présentée par la commune montre que 50% des usagers de l’avenue s’y rendent à pied, contre 28% en transports en commun, 5% à vélo et 15% en voiture. Le parti juge dès lors qu’une place trop importante reste accordée à l’automobile. Ecolo considère que l’élargissement prévu de la voirie pour les bus profitera aussi aux voitures et pourrait réduire la place du piéton, alors que l’arbitrage devrait, selon lui, davantage se faire entre stationnement et cheminements piétons.

Belga